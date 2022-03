Russland-Ukraine-Krieg: Kretschmann warnt vor Wohlstandsverlusten auch in Baden-Württemberg

Rund 35 000 ukrainische Geflüchtete sind nach Schätzungen der baden-württembergischen Landesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges ins Land gekommen. Im Durchschnitt kommen pro Tag demnach rund 300 Menschen im Südwesten an, viele sind bisher privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Rund 4000 ukrainische Geflüchtete sind bisher in den Landeseinrichtungen untergekommen.

„Wir haben die Kapazitäten bei der Unterbringung stark erweitert“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagmittag in einer Regierungspressekonferenz. In den Einrichtungen des Landes stünden inzwischen rund 12 000 Plätze zur Verfügung, das sei fast eine Verdopplung im Vergleich zu vorher. Schwierigkeiten bei der Verteilung sowohl zwischen Bund und Land als auch im Land selbst mache die Tatsache, dass die Menschen „hinkönnen wo sie wollen“, sagte Kretschmann. Der Ministerpräsident betonte das Engagement für die geflüchteten Menschen auf allen Ebenen. Er selbst habe in Sigmaringen mit geflüchteten Ukrainern gesprochen. „Mit über 70 Jahren nochmal Fluchtberichte zu hören, das hat mich schwer mitgenommen“, sagte er.

Der Staat könne nicht alles kompensieren, warnt Kretschmann

Zugleich bereitet der Ministerpräsident die Menschen im Südwesten auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor. „Man muss davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Wachstum auch hier gebremst – wir müssen uns alle auf Wohlstandsverluste einstellen“, sagte er. „Ich möchte auch davor warnen zu glauben, der Staat könnte alles wegkompensieren, was da an Einschnitten kommt durch den Krieg.“

So sei etwa mit Teuerungen in bestimmten Bereichen zu rechnen, Lieferengpässe gebe es bereits jetzt. „Der Staat kann nur große Härten abfedern, vielleicht auch temporär mal Ausfälle auffangen, aber dauerhaft geht das nicht“, sagte der Grünen-Politiker.