Sinkende Arbeitslosigkeit: Krieg in der Ukraine bislang ohne Folgen für deutschen Arbeitsmarkt

Der Krieg in der Ukraine hat sich am deutschen Arbeitsmarkt bisher noch nicht bemerkbar gemacht. Im März sank die Zahl der Arbeitslosen infolge der üblichen Frühjahrsbelebung um 66.000 auf 2,362 Millionen, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das waren 465.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

Erholung von Folgen der Pandemie

BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach erklärte, der Arbeitsmarkt erhole sich weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. „Durch die Lockerungen und die beginnende Frühjahrsbelebung sinkt die Arbeitslosigkeit und steigt die Beschäftigung.“ Allerdings belasteten die Gefahren, die von einer weiteren Eskalation des Kriegs in der Ukraine ausgehen, und drohende Lieferstopps von Öl und Gas die weitere wirtschaftliche Entwicklung, warnte er.