Die Schulen in Baden-Württemberg haben in den vergangenen zwei Coronajahren ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen müssen. Jetzt ist es erneut gefragt. Vor dem Ukraine-Krieg fliehen Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder. Diese Kinder sollen und müssen hier betreut und geschult werden. Was genau auf die Schulen zukommt, mit wie vielen zusätzlichen Schülern sie zu rechnen haben, das ist völlig unklar. In Hamburg, Berlin und in München scheinen die Schulen schon am Rande ihrer