Ukraine-Krieg: Natalia Klitschkos Kampf für den Frieden

Knapp 1500 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Natalia Klitschkos Zuhause in Hamburg und der ukrainischen Stadt Kiew. Während ihr Mann, der ehemalige Boxkämpfer Vitali Klitschko, als Bürgermeister Kiews um das Schicksal seiner Stadt und ihrer Bürger kämpft, macht seine Ehefrau Natalia in Deutschland auf die Lage in ihrem Heimatland aufmerksam.

Sehr berührend und mitreißend hat das die 48-Jährige an diesem Sonntag in Berlin bei der Solidaritätskundgebung „Sound of Peace“ getan, bei der die deutsche Popszene auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor ihre Unterstützung für die von Russland angegriffenen Ukraine demonstrierte. „Nur zusammen schaffen wir Frieden“, sagte Natalia Klitschko mit Dank an die Menschen auf der Straße des 17. Juni. Anschließend kündigte sie ein „neues Lied für mein Land“ an und sang den Song „Better Days“.

Die Macht der Musik

„Musik hat unglaubliche Macht, denn sie geht direkt in die Seele, direkt in die Herzen“, sagte Natalia Klitschko am Rand der Veranstaltung auf die Frage einer Fernsehreporterin, was Kunst in der aktuellen Situation bewirken könne. „Mit Musik kann man viel bewegen. Musik gibt jetzt denen eine Stimme, die nicht sprechen können.“

Für den Gesang hatte sich die 1974 in der Nähe von Kiew als Tochter von Musikern Geborene bereits früh entschieden. Natalia sang im Schulchor, später im Chor der Pioniere. Als Teenager plante sie nach dem Abitur im Jahr 1991 ein Gesangsstudium. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fehlte den Eltern das Geld für die Unterstützung der Tochter.

Natalia schlug sich deshalb als Model durch; 1996 lernte sie bei einer Modenschau den Boxer Vitali Klitschko kennen, den sie noch im gleichen Jahr heiratete. Vier Jahre später wurde das erste gemeinsame Kind geboren. Auf Sohn Yegor folgte 2002 Tochter Elisabeth und 2005 Sohn Maxim. Im Haus der Klitschkos leben momentan noch sehr viel mehr Familienmitglieder: Natalia Klitschko hat geflüchtete Verwandte und Freunde aus der Ukraine aufgenommen.

In der Nähe von Hamburg hat Natalia Klitschko in den Capellmeister-Studios auch ihr Debütalbum „Naked Soul“ eingespielt, das sie 2016 auf einem eigenen Label veröffentlichte. Bis auf eine Ausnahme hat sie die Songs von „Naked Soul“, auch wenn englische Titel anderes vermuten lassen, vorwiegend auf Russisch und Ukrainisch gesungen. Entstanden sind sie mit dem Komponisten Oliver Grenville, der Natalia Klitschko auch bei Auftritten am Klavier begleitet. „We are all Ukrainians“ (Wir sind alle Ukrainer) steht auf dem Rücken des Hoodies, den die Sängerin in Berlin später überzieht, die Vorderseite ziert ein Abdruck der Hand ihres Mannes, die zwei Vögel freigibt. Von der Hoffnung auf Frieden spricht Natalia Klitschko auch in Interviews am Rand der Konzertbühne. „Mir macht Hoffnung, dass in jedem Staat, in dem eine solche Aktion passiert, in jedem Staat, wo Menschen aufstehen und für die Ukraine singen und sich bewegen, sie Frieden schaffen können – nicht nur in der Ukraine.“ Und Natalia Klitschko betont: „Die Ukraine kämpft für ganz Europa. Aber es ist wichtig, dass wir zusammen Frieden in der ganzen Welt schaffen.“

Kampf für den Frieden weltweit

Natalia Klitschko zeigt sich beeindruckt von der Menschenmenge

Die Sängerin selbst zeigte sich wiederum bewegt von den vielen Menschen, die ihr in Berlin zujubelten. Nach Angaben der Polizei waren geschätzt 15 000 Menschen zu der Aktion mit rund 50 Auftritten gekommen. „Das ist unglaublich emotional, ich dachte ich kann das durchhalten“, blickte Natalia Klitschko zurück. „Aber als ich die Massen von Menschen gesehen habe, die heute für die Ukraine aufgestanden sind und hier für Frieden kämpfen, war das überwältigend.“