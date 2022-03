Ukrainer im Südwesten: Große Hilfsbereitschaft – und ein paar Hürden bei der Verteilung

Rund 35 000 ukrainische Geflüchtete sind nach Schätzungen der baden-württembergischen Landesregierung seit Beginn des russischen Angriffskrieges ins Land gekommen. Im Durchschnitt kommen pro Tag demnach rund 300 Menschen im Südwesten an, viele sind bisher privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Rund 4000 ukrainische Geflüchtete sind in den Landeseinrichtungen untergekommen.

„Wir haben die Kapazitäten bei der Unterbringung stark erweitert“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag bei einer Regierungspressekonferenz. In den Einrichtungen des Landes stünden inzwischen rund 12 000 Plätze zur Verfügung, das sei fast eine Verdopplung im Vergleich zu vorher. Schwierigkeiten bei der Verteilung sowohl zwischen Bund und Land als auch im Land selbst mache die Tatsache, dass die Menschen „hinkönnen wo sie wollen“, sagte Kretschmann.

Der Staat könne nicht alles kompensieren, warnt Kretschmann

Zugleich bereitet der Ministerpräsident die Menschen im Südwesten auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen vor. „Man muss davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Wachstum auch hier gebremst – wir müssen uns alle auf Wohlstandsverluste einstellen“, sagte er. „Ich möchte auch davor warnen zu glauben, der Staat könnte alles wegkompensieren, was da an Einschnitten kommt durch den Krieg.“ Der Staat könne nur große Härten abfedern.“

Am Dienstagnachmittag haben sich Vertreterinnen und Vertreter des Landes und der ukrainischen Gemeinschaft im Staatsministerium getroffen, um über Anliegen und Probleme bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter zu sprechen. „Deutlich ist, dass die Bund-Länder-Verteilung noch nicht so gut funktioniert“, sagte Sigfried Lorek, Staatssekretär im Ministerium für Justiz und für Migration. „Viele Menschen wollen in Berlin bleiben oder in eine andere Großstadt gehen, weil sie glauben, dass es nur dort Jobs gibt.“

Ukrainische Vereine im Land können Informationen weitergeben

Das Land will Menschen aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen deshalb für die Anschlussunterbringung insbesondere auf die Kreise verteilen, in denen bisher nur wenige ukrainische Geflüchtete angekommen seien. Eine wichtige Rolle komme hierbei auch der ukrainischen Gemeinschaft zu: „Sie können darüber informieren, dass es Jobs und Kapazitäten überall im Land gebe, so Lorek. „Die hier aktiven ukrainische Vereine leisten eine ganz wichtige Aufgabe beim Ankommen“, betonte auch Florian Hassler, Staatssekretär im Staatsministerium.

„Viele Menschen, die jetzt kommen, wollen gerne schnell arbeiten“, sagte der Honorarkonsul der Ukraine in Stuttgart, Willi Franz Prettl. Er sei froh, dass sich viele Firmen auch in der Region bereit erklärt hätten, Ukrainer unkompliziert aufzunehmen – und zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Möglichkeiten für Arbeit auch auf dem Land herumsprechen werde.

Um jungen Geflüchteten die Teilnahme am virtuellen ukrainischen Unterricht zu ermöglichen, will das Land nun mit den Kommunen über Räume für Samstagsunterricht sprechen. Es sei wichtig, den Kindern einen nahtlosen Übergang zu bieten, sagte der ukrainische Honorarkonsul. Und betonte: „Wir sind extrem dankbar für die große Hilfsbereitschaft. Und wir werden weiterhin darauf angewiesen sein.“

Weiterführende Infos

Das Ministerium der Justiz und für Migration hat eine kostenlose Hotline für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet, die mit russisch und ukrainisch sprechenden Menschen besetzt ist: 0800/70 22 500 (werktags, 8.30 – 17 Uhr)