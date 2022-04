Kurz vor Mitternacht kommt das Zeichen per Whatsapp. „Мы здесь“ - „Wir sind hier“. Plötzlich knirscht es unter den Füßen, Plastiktüten rascheln am Zeltausgang. Das grüne Zelt wirkt im Dämmerlicht nicht wie eine Zwischenstation für Geflüchtete, sondern wie ein Wanderzirkus, der sich versehentlich im Nirgendwo niedergelassen hat. Hier in Vyšné Nemecké, ein Örtchen in den Tiefen der Ostslowakei, sitzen seit Stunden 13 Menschen und warten auf zwei Minibusse mit deutschem Kennzeichen. Jetzt