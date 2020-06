Umfassende Services, schicke Neuwagen

Seit mehr als 35 Jahren ist Cavit Gümüs im Autos-Geschäft Zuhause und weiß, worauf es seinen Kundinnen und Kunden ankommt: Fachkompetenz, Vertrauen und ein individueller, persönlicher Service.

„Angefangen hat alles im Jahr 1983 in Bietigheim-Bissingen. Hier sind wir mit unserem ersten Autohaus gestartet“, erinnert sich Dipl.-Ing. Cavit Gümüs an die Anfänge. „Unsere räumlichen Kapazitäten waren dennoch schnell zu klein geworden, und so entschieden wir uns im Jahr 2002 für die Eröffnung einer weiteren Filiale – hier in Beilstein“, sagt der Geschäftsführer, der das Autozentrum Beilstein zusammen mit seiner Frau Gudrun Gümüs führt. „Hier haben wir einen Ausstellungsraum mit 700 Quadratmetern für unsere Fahrzeuge der Marken Kia, VW, Seat und Skoda. Zudem bieten wir mit Verkauf, Karosserie und Lackiererei sowie Service auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern sämtliche Leistungen für unsere Kunden. Das ist für die eine deutliche Verbesserung, da sie mehr Auswahl haben und bei Kundendiensten und Reparaturen besser und schneller bedient werden. Nach dem sehr guten Anlauf in Bottwartal-Beilstein haben wir uns dann entschieden, das Autohaus in Bietigheim zu schließen.“

Ob Service, Reparatur, Unfallinstandsetzung, Lackiererei – im Autozentrum Beilstein erhalten Kunden alles aus einer Hand.

„Ein Rundum-Paket für die Autos unserer Kunden“

„Wir bieten unsere Services für sämtliche Fabrikate, jeder darf zu uns kommen“, sagt Cavit Gümüs. „Unser Fachpersonal führt sämtliche Arbeiten nach Herstellervorgaben für die Marken Seat, VW, Skoda, Kia und VW-Nutzfahrzeuge durch – zudem führen unsere erfahrenen Mitarbeiter allgemeine Reparaturen für alle Fabrikate und Modelle durch.“ Zudem bietet das Autozentrum als Kia-Haupthändler Verkauf und Vertrieb von Modellen der südkoreanischen Marke sowie Verkauf von Seat, VW und Skoda-Fahrzeugen. On top zu dem umfassenden Leistungspaket gibt es einen eigenen Abschleppdienst mit einem 24-Stunden-Notruf.

Kia e-Niro – der Elektrische, und der XCeed – Träger des „Goldenen Lenkrads“

Der Kundenkreis des Autozentrums erstreckt sich über das gesamte Bottwartal bis zu den umliegenden Orten Löchgau im Westen, Heilbronn im Norden, Backnang im Osten bis zu Bietigheim im Süden. „Auf unser Team sind wir sehr stolz und wissen jeden Einzelnen von ihnen zu schätzen. Wir haben schon gute Zeiten zusammen begangen und schwierige Zeiten gemeistert – dafür möchten wir uns an dieser Stelle einmal bei ihnen bedanken“, sagt das Geschäftsführer-Ehepaar. Wer zum beginnenden Sommer auf der Suche nach einem neuen Auto ist, darf sich gerne im Autozentrum Beilstein umsehen und beraten lassen: Aktuell finden Kunden hier etwa den Kia e-Niro: Der rein Elektrische von Kia mit einer Reichweite von bis zu 455 Kilometern – dazu ein ansprechendes, geräumiges Crossover-Design sowie eine Hightech-Ausstattung.

(Verbrauchswerte: Kia e-Niro mit 64-kWh-Batterie, 150 kW; Stromverbrauch komb. 15,9 kWh/100 km, CO2-Emission komb. 0 g/km)

Auch der Träger des „Goldenen Lenkrads 2019“ steht im Autozentrum Beilstein zum Probefahren und Verkauf bereit: der Kia XCeed, ein Cross-over mit hoher Sitzposition, agilem Handling und zukunftsweisender Technik, der auch als Plug-in-Hybrid mit extra E-Power für mehr Spaß und Flexibilität erhältlich ist. „Der Kia XCeed verbindet die praktischen Vorzüge eines SUV mit dem sportlichen, dynamischen Handling eines Kompaktwagens. Mit umfassenden Assistenz- und Infotainmentsystemen ist er technologisch auf höchstem Niveau.“ Nur einige der Gründe für die Prämierung mit dem „Goldenen Lenkrad“ in der Kategorie „Bestes Auto unter 35.000 Euro“.

(Verbrauchswerte: Kia XCeed 1.0 T-GDI Edition 7, Benzin/Schaltgetriebe, 88 kW (120 PS): Kraftstoffverbrauch komb. 5,7 l/100 km, CO2-Emission komb. 130 g/km)

www.autozentrum-beilstein.de