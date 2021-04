Die Erfahrungen aus der Vergangenheit stecken den Anwohnern des Neumühlewegs in den Knochen. Wer tatsächlich mit wiederkehrender Kriminalität in unmittelbarer Nähe konfrontiert war, der will nicht wieder in diese Situation kommen. Das ist verständlich. Und es ist beachtlich, dass sich mehrere Familien im Vorfeld der Veranstaltung zusammengetan haben, um einen ausführlichen Fragenkatalog zu erarbeiten. Das zeigt einen Willen zur konstruktiven Lösungsfindung und Beteiligung. Allerdings: