Unfallflucht in Weinstadt: Mitsubishi beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend (09.05.) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Weinstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr einen auf dem Parkplatz in der Schulstraße abgestellten Mitsubishi.

Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 - 950422 zu melden.