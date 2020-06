Ausfälle und Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

7.16 Uhr

Wegen einer Türstörung an einer S-Bahn bei der Haltestelle Feuersee ist die Strecke zwischen der Schwabstraße in Richtung Hauptbahnhof (tief) aktuell blockiert. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen auf allen S-Bahn-Linien, um den blockierten Streckenabschnitt zu umfahren. Das berichtet der Verkehrsverbund Stuttgart am Donnerstagmorgen (18.06.)

Die S2 in Richtung Schorndorf, die S3 Richtung Backnang und die S1 Richtung Kirchheim (T) werden von Vaihingen bis Hauptbahnhof (oben) ohne Zwischenstopps im S-Bahntunnel umgeleitet. Die S-Bahnen der S1 Richtung Herrenberg, S2 Richtung Filderstadt und S3 Richtung Flughafen/Messe verkehren regulär über Hauptbahnhof (tief) mit Fahrt und Halten im S-Bahntunnel.

Zur Entlastung des blockierten Streckenabschnittes fahren die S-Bahnen der S4, S5, S6 und S60 nur bis Hauptbahnhof (oben) oder enden bereits vorzeitig. Bitte achten Sie auf die Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen.

Die S2 und die S3 sind derzeit von Verspätungen bis 30 Minuten beziehungsweise Ausfällen betroffen.