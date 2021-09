Bad Cannstatt/Fellbach: Bauarbeiten im Oktober - S2 und S3 betroffen

Zwischen Bad Cannstatt und Fellbach wird Anfang Oktober nachts an der Oberleitung gearbeitet. Davon betroffen sind die S-Bahnlinien S2 und S3. Während der Arbeiten entfallen Halte. Das gab der VVS am Freitagmorgen (24.09.) in einer Mitteilung bekannt. Ein Überblick:

Wann finden die Arbeiten statt und welche Bahnen werden umgeleitet?

Den Angaben zufolge finden die Arbeiten "in den Nächten 5./6. bis 7./8. Oktober" statt. Jeweils zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr werden dadurch die S-Bahnen in Richtung Waiblingen umgeleitet.

Welche Halte entfallen?

Laut Mitteilung entfallen die Halte in Bad Cannstatt, Nürnberger Straße und Sommerrain.

Welche Alternativen gibt es für die Fahrgäste?

Fahrgäste, die an der Nürnberger Straße oder am Halt Sommerrain aussteigen wollen, fahren bis Fellbach weiter. Dort können sie in eine S-Bahn der Gegenrichtung umsteigen.

oder am Halt aussteigen wollen, fahren bis Fellbach weiter. Dort können sie in eine S-Bahn der Gegenrichtung umsteigen. Weitere Alternativen sind die Stadtbahnlinien U1 und U2.

Der Mitteilung zufolge wird es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Das sind die Haltestellen der Ersatzbusse: