Bauarbeiten zwischen Bad Cannstatt und Fellbach: Fahplanabweichungen am 11. und 12. Februar

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am Donnerstag (11.02.) und in der Nacht auf Freitag (12.01.) zu Fahrplanabweichungen bei den S-Bahnlinien S2 und S3. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Laut VVS werden die Schienen zwischen Bad Cannstatt und Fellbach abgeschliffen. In der Folge müssen Züge umgeleitet werden und es kommt zu folgenden Abweichungen:

Donnerstag, 11. Februar 2021 von 1.00 Uhr bis 3.00 Uhr : Die S2 nach Schorndorf (ab Bad Cannstatt 1.09 Uhr) und die S3 nach Backnang (ab Bad Cannstatt 1.19 Uhr) halten nicht in Nürnberger Straße und Sommerrain. Es verkehrt ein Ersatzbus. Fahrgäste mit Ziel Nürnberger Straße oder Sommerrain steigen in Bad Cannstatt um in den Ersatzbus von Bad Cannstatt ab (1.25 Uhr) mit Halten in Nürnberger Straße (1.31 Uhr) und Sommerrain (1.38 Uhr) nach Fellbach (an 1.46 Uhr).

Haltestellen des Ersatzbusses : Bad Cannstatt: Bahnhof; Haltestelle der Linie 56; Nürnberger Straße: Brenzstraße Sommerrain: Haltestelle Linie 54/58; Fellbach: Bahnhof

: Bad Cannstatt: Bahnhof; Haltestelle der Linie 56; Nürnberger Straße: Brenzstraße Sommerrain: Haltestelle Linie 54/58; Fellbach: Bahnhof Nacht Do/Fr, 11./12. Februar 2021, von 23.00 Uhr bis 1.00 Uhr: Die S2 nach Filderstadt und die S3 zum Flughafen halten nicht in Sommerrain und Nürnberger Straße. Fahrgäste mit Ziel Sommerrain oder Nürnberger Straße fahren weiter bis Bad Cannstatt und nehmen dort die S-Bahn der Gegenrichtung. Hinweis: Fahrgäste ab Sommerrain und Nürnberger Straße haben keine direkte S-Bahn-Verbindung in Richtung Stuttgart.