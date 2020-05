Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Arbeiten an einer Löschwasserleitung müssen S-Bahnfahrer in Stuttgart auf der Strecke zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen. Die Arbeiten beginnen am Sonntag um 18.30 Uhr und enden in der Nacht zum Montag um 4.30 Uhr, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte.

Nach Angaben der Bahn verkehrt in dieser Zeit die Linie S2 nur im Abschnitt zwischen Schorndorf und Flughafen/Messe. Zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt fahren Ersatzbusse, die Reisezeit verlängert sich dadurch um etwa 16 Minuten.