Der Leutenbachtunnel. © Ramona Adolf

Der Leutenbachtunnel wird in der Nacht von Donnerstag, 28. Mai, auf Freitag, 29. Mai, voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Grund dafür ist eine Sicherheitsüberprüfung. Die Sperrung soll in Fahrtrichtung Stuttgart ab 20 Uhr beginnen, in Fahrtrichtung Backnang ab 21 Uhr und jeweils bis etwa 4 Uhr am Freitagmorgen andauern. Eine Umleitungstrecke ist laut Landratsamt ausgeschildert.