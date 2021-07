Der Waiblinger Bahnhof ist am Donnerstag, 15. Juli, von etwa 20 Uhr an gesperrt worden. Als Grund gab der VVS Personen im Gleis an. Entsprechend ging bei der S2 und S3 nichts mehr.

20.43 Uhr: Laut VVS ist die Sperrung des Waiblinger Bahnhofs aufgehoben. Es kommt aber noch zu erheblichen "Fahrplanabweichungen", also Ausfällen und Verspätungen.