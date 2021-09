Erneute Signalstörung: Verspätungen und Ausfälle auf S-Bahnlinien S2 und S3

15.17 Uhr: Nach der Signalstörung am Mittag in Fellbach ist es nun zu einer Signalstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. In der Folge kommt es zu Abweichungen auf allen S-Bahnlinien. Die Dauer der Störung ist laut VVS derzeit unbekannt.

13.10 Uhr: Die Signalstörung in Fellbach ist behoben. Die S-Bahnen der Linie S2 und S3 verkehren laut dem VVS wieder regulär.

12.20 Uhr: Wegen einer Signalstörung in Fellbach kommt es am Montagmittag (13.09.) auf den S-Bahnlinien der S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen/Messe zu Verspätungen und Zugausfällen. Außerdem kann es zu vereinzelten Haltausfällen in Sommerrain und der Nürnbergerstraße kommen. Die S-Bahnen in Richtung Schorndorf und Backnang sind von der Störung nicht betroffen.

Der VVS empfiehlt, auf die Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten.