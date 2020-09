Fahrbahnstörung zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker: Verkehr der S3 auch am Freitag (18.09.) beeinträchtigt

07.15 Uhr

An der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker gibt es seit Donnerstagnachmittag (17.09.) eine technische Störung. Die hatte dazu geführt, dass die S-Bahnen der Linie S3 bis Betriebsschluss am Donnerstag nur im Halbstundentakt verkehren konnten. Am Freitagmorgen fährt die S3 laut VVS und S-Bahn Stuttgart zwar wieder im 15-Minuten-Takt, jedoch in Teilabschnitten mit verringerter Geschwindigkeit. Dadurch könne es zu vereinzelten Verspätungen kommen. Die technische Störung an der Strecke soll voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (19.09.) behoben werden.