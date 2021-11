Fahrplanänderungen bei S2 wegen Bauarbeiten zwischen Schorndorf und Weiler

Wegen Arbeiten an den Gleisanlagen kommt es am Sonntag (07.11.) zu Fahrplanänderungen auf der Linie S2 zwischen Schorndorf und Weiler. Die Züge Weiler nach Schorndorf entfallen ab 22.37 und 23.07 Uhr. Von Schorndorf nach Weiler entfallen die Züge ab 22.48 und 23.18 Uhr. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montag (25.10.) mit.

Es werden Ersatzbusse eingesetzt, die in Schorndorf ZOB Steig 1 und Weiler am Bahnhof halten. Die Ersatzbusse fahren 12 Minuten früher in Schorndorf ab. Verbindungen sollen vorab in der Fahrplanauskunft geprüft werden.