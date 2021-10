Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten vom 11.10. bis 29.10. auf der S-Bahn-Strecke Waiblingen bis Schorndorf

In den Nächten des 11. und 12. Oktober bis zum 28. und 29. Oktober 2021 werden zwischen Grunbach und Endersbach Arbeiten an den Gleisanlagen durchgeführt. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Dadurch komme es jeweils zwischen 23:45 und 00:40 Uhr zu Fahrplanänderungen.

Den Angaben zufolge sollen einzelne S-Bahnen auf dem Abschnitt Weiler – Schorndorf entfallen. Der VVS weist darauf hin eine frühere oder spätere S-Bahn-Verbindung zu nutzen.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag fährt an beiden Wochenenden zusätzlich ein Ersatzbus von Waiblingen (ab 23.56 Uhr) nach Schorndorf (an 0.46 Uhr). Der Bus hält an allen Unterwegsstationen, so der VVS. Einzelne S-Bahnen verspäten sich um bis zu 16 Minuten.

"Montags bis freitags fährt zwischen dem 11. und 28. Oktober 2021 der Zug Grunbach ab 19:43 Uhr 4 Minuten früher bis Beutelsbach", heißt es weiter. Dadurch ergeben sich neue Fahrzeiten: Grunbach ab 19:39 Uhr und Beutelsbach ab 19:43 Uhr.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Waiblingen ZOB Steig 11

Rommelshausen Bahnhof

Endersbach Stettener Straße (für Stetten-Beinstein)

Endersbach Bahnhof

Beutelsbach Bahnhof

Grunbach Bahnhof

Geradstetten Bahnhof (Halteplatz an der Alfred-Klingele-Straße)

Winterbach Pflegeheim

Weiler Rathaus

Schorndorf ZOB Steig 1

Der VVS bittet Fahrgäste darum vorab Verbindungen in der Fahrplanauskunft zu überprüfen.