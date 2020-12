Fahrzeugstörung an der Haltestelle "Nürnberger Straße": Zwischenstopps entfallen

Aufgrund einer Fahrzeugstörung an einer S3 in der Nürnberger Straße, kommt es aktuell zu Haltausfällen zwischen Fellbach und Bad Cannstatt. Das meldete der Verkehrsverbund Stuttgart in einer Meldung. Die Linien S2 und S3 werden aktuell ab Fellbach ohne Halt in Sommerrain und Nürnberger Straße nach Bad Cannstatt umgeleitet.

Der Lokführer ist daran die Störung schnellstmöglich zu beheben. Weitere Informationen folgen sobald diese vorliegen. Fahrgäste sollten die S-Bahnen in Richtung Waiblingen nutzen, um in Fellbach umzusteigen.