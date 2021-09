Fahrzeugstörung an S-Bahn in Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien

08.27 Uhr

Soeben vermeldet der VVS: "Die Fahrzeugstörung an einer S1 in der Schwabstraße konnte behoben werden." Noch bis circa 9 Uhr komme es bei allen S-Bahnlinien zu Abweichungen.

08.10 Uhr

Aufgrund einer Fahrzeugstörung an einer S1 in Stuttgart-Schwabstraße kommt es am Dienstagmorgen (14.09.) bei allen Linien der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Das teilt der VVS mit.

Die Dauer der Störung sei derzeit unbekannt.