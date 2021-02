Fahrzeugstörung an S2: Verspätungen und Ausfällen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt

15.44 Uhr:

Wie der VVS mitteilt, wurde die Fahrzeugstörung aufgrund eines Kurzschlusses zwischen Oberleitung und Fahrzeug an einer S2 in Nürnberger Straße verursacht. In der Folge ist derzeitig kein Zugverkehr in beiden Richtungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen möglich.

Aktuell verkehren die Linien S2 und S3 im Halbstundentakt zwischen Filderstadt/Flughafen und Bad Cannstatt sowie zwischen Backnang/Schorndorf und Waiblingen.

Es verkehrt ein Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt im Pendel. An der Station Nürnberger Straße hält der Ersatzverkehr nicht. Die VVS bittet Fahrgeäste, die Symbole an den Bahnsteigen sowie Haltestellen zu beachten.

Aufgrund der aktuellen Störungslage könne der VVS aktuell kein genaues Ende prognostizieren.

15.14 Uhr:

Laut VVS ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen möglich. Weiterhin kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 in beide Richtungen zu hohen Verspätungen und Ausfällen.

15.02 Uhr:

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mitteilt, kommt es aufgrund einer Fahrzeugstörung an einer S2 in Nürnberger Straße bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 in beide Richtungen zu Verspätungen und Ausfällen. Die Dauer der Störung sei derzeit unbekannt.