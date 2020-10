16.26 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Grunbach ist aktuell eingleisig blockiert. Grund ist laut S-Bahn Stuttgart eine Fahrzeugstörung an einer S-Bahn in Winterbach. Auf der Linie S2 kommt es deshalb in diesem Abschnitt zu Verspätungen und Teilausfällen.