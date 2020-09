Güterzug entgleist bei Bietigheim  - Auswirkungen auf S5 und Regionalbahn

Update: Bei Bietigheim sind am Donnerstgabend (24.9.) gegen 18.40 Uhr zwei Waggons eines Güterzugs entgleist, ein Waggon ist umgekippt. Bis 22 Uhr war der Bahnhof Bietigheim gesperrt, zur Stunde (22.15 Uhr) kann der Verkehr zwischen Stuttgart, Bietigheim und Vaihingen aber wieder aufgenommen werden. Mit Einschränkungen bei der S5 muss morgen noch gerechnet werden, sie wird laut einem Bahnsprecher nur im 30-Minuten-Takt verkehren. Die Strecke Bietigheim-Heilbronn bleibt morgen im Berufsverkehr gesperrt, es wird einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Am Vormittag soll ein Kran den umgekippten Waggon wieder ins Gleis setzen. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand, auch war kein Gefahrgut geladen. Von 19 bis 22 Uhr konnten auch ICE nicht durchfahren, doch dies ist nun kein Problem mehr, die Strecken nach Karlsruhe und nach Mannheim können wieder bedient werden, so der Sprecher auf Nachfrage.

Zwischen 19 und 22 Uhr ging nichts mehr was den Zugverkehr rund um Bietigheim betrifft. © Gabriel Habermann