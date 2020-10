Getränkelaster auf der B14 / B29 bei Waiblingen umgekippt: Stau im Berufsverkehr

Symbolbild. © ZVW / Benjamin Büttner

Nach Angaben der Polizei ist auf der B14 / B29 auf der Höhe des Teilers am Mittwochmorgen (14.10.) in Fahrtrichtung Backnang ein Getränkelaster umgekippt. Zwei Spuren der B 14 in Richtung Backnang und die Unterführungder B 14 von Backnang in der Überleitung zur B 29 in Richtung Schorndorf sind derzeit blockiert. Es sind zwei Spuren in Richtung Aalen befahrbar. Die Polizei bittet, die Unfallstelle möglichst zu umfahren. Es entsteht bereits ein längerer Stau.