Gleis-Arbeiten in Stetten-Beinstein: Fahrplanänderungen auf der Linie S2

Wegen Gleisarbeiten am Bahnsteig im Bahnhof Stetten-Beinstein kommt es ab Freitag (13.11.) zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn der Linie S2. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) in einer Pressemitteilung am Montag (02.11.) mit.

Die Gleise werden zwischen Waiblingen und Endersbach für den Zugverkehr komplett gesperrt. Die Gleisarbeiten beginnen ab circa 21.30 Uhr und dauern laut VVS bis Montag, 16. November 2020, circa 4 Uhr an.

Fahrgäste müssen sich ab Freitag, 21.45 Uhr bis Montag, 4.45 Uhr auf folgende Fahrplanänderungen Zeitraum einstellen:

Die S2 verkehrt in zwei Abschnitten:

Schorndorf - Endersbach

Waiblingen - Filderstadt

Im Abschnitt Waiblingen - Endersbach werden die S-Bahnen durch Busse ersetzt, die alle Unterwegshalte bedienen.

Besonderheiten am Montag, 16. November 2020:

Der Ersatzbus um 1.25 Uhr ab Waiblingen fährt weiter bis Schorndorf und bedient alle Unterwegshalte.

S2 von Schorndorf (ab 3.48 Uhr) zur Schwabstraße (an 4.30 Uhr) entfällt und wird durch einen Bus mit früheren Abfahrtszeiten ersetzt. In Waiblingen besteht Anschluss auf die S3.

Die Haltestellen der Ersatzbusse sind:

Waiblingen, Bahnhof Steig 11

Rommelshausen Bf, Waiblinger Straße

Stetten-Beinstein, Stettener Straße

Endersbach, Bahnhof

Die Linie IRE1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart. Die Linie RB13 fährt nur zwischen Crailsheim/Ellwangen/Aalen und Grunbach. Zwischen Grunbach und Waiblingen fahren Ersatzbusse ohne Zwischenhalte. Zwischen Waiblingen und Stuttgart nehmen Sie bitte die Züge der S2, S3, RB19 und RE90.