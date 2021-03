Gleisarbeiten in Winnenden: Streckensperrung zwischen Waiblingen und Backnang am 13. März

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13. März) wird ein Gleis im Bereich des Bahnhofs Winnenden erneuert. Wie aus einer Mitteilung des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) hervorgeht, wird wegen dieser Arbeiten die Strecke zwischen Waiblingen und Backnang von 1.30 Uhr bis 4.30 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt.

Als Ersatz für die ausfallenden Nachtverkehrs-S-Bahnen der Linie S3 fahren Busse mit allen Unterwegshalten zwischen Waiblingen und Backnang. In Waiblingen bestehen Anschlüsse zwischen Bussen und S-Bahnen. In Waiblingen verkehren die S-Bahnen aus und in Richtung Stuttgart von Gleis 1.

Haltestellen der Ersatzbusse: Backnang, ZOB, Bussteig 2C, Maubach Wiener Straße, Nellmersbach Gewerbegebiet, Winnenden ZOB Bussteig 1 (Richtung Waiblingen) und Bussteig 5 (Richtung Backnang), Schwaikheim Bahnhof, Neustadt-Hohenacker Bahnhof und Waiblingen ZOB Bussteig 10.