Gleise werden erneuert: Bahnstrecke zwischen Winnenden und Waiblingen für eine Woche gesperrt

Eine ganze Woche lang wird die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Winnenden gesperrt. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montag (25.05.) mit. Die Sperrung dauert von Sonntag, 7. Juni bis Sonntag 14. Juni an. In diesem Zeitraum werden auf der Strecke die Gleise erneuert.

Ersatzbusse zwischen Waiblingen und Winnenden

Die S-Bahnen der Linie S3 fahren von Sonntag, 7. Juni um 23.50 Uhr bis Sonntag, 14. Juni um 5.10 Uhr nur zwischen Backnang und Winnenden und zwischen Waiblingen und Vaihingen beziehungsweise Flughafen/Messe. Zwischen Winnenden und Waiblingen verkehren Ersatzbusse, die an den S-Bahn-Stationen halten. Die Reisezeit erhöht sich durch den Umstieg um bis zu 40 Minuten.

Der erste Zug montags bis freitags wird von Backnang bis Waiblingen durch einen Bus ersetzt. Der Bus fährt bis zu 41 Minuten früher als die S-Bahn. Die letzte S3, die in Waiblingen um 1.29 Uhr ankommen soll, wird bis Backnang durch einen Bus ersetzt. Der Nachtverkehr an den Wochenenden entfällt wegen der Corona-Maßnahmen weiterhin.

Einige Regionalzüge entfallen

Die Züge des Regionalverkehrs der Linie RB19 entfallen zwischen Backnang und Stuttgart. Ausnahmen: der Zug aus Backnang ab 05.34 Uhr wird ohne Zwischenhalt über Ludwigsburg umgeleitet, er fährt in Backnang um 05.39 Uhr ab und kommt in Stuttgart um 06.28 Uhr an. Der Zug aus Stuttgart ab 18.26 Uhr wird ebenfalls ohne Zwischenhalte über Ludwigsburg umgeleitet. Er fährt ab Stuttgart um 18.35 Uhr und ab Backnang etwa 20 Minuten später. Es fahren Ersatzbusse zwischen Waiblingen und Backnang ohne Zwischenhalte.

Die Züge des Regionalverkehrs der Linie RE90 entfallen zwischen Backnang und Stuttgart. Ausnahmen: die Züge von Crailsheim ab 06.42 und 21.42 Uhr entfallen zwischen Sulzbach und Stuttgart, der Zug von Stuttgart ab 04.23 Uhr entfällt am 08. Juni zwischen Stuttgart und Murrhardt, die Züge von Stuttgart ab 06.53 und 21.57 Uhr entfallen zwischen Stuttgart und Sulzbach. Es fahren Ersatzbusse zwischen Waiblingen und Backnang mit Halt in Winnenden sowie bei den Bussen nach Sulzbach beziehungsweise Murrhardt in Oppenweiler Ortsmitte.