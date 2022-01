Linie S2 und S3: Fahrplanänderungen in den Nächten vom 19. bis 21.1.

S-Bahn-Fahrer müssen sich in den Nächten vom 19. auf den 20. und vom 20. auf den 21. Januar 2022 auf Fahrplanänderungen einstellen.

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) berichtet, müssen jeweils zwischen 00:05 und 04:05 Uhr die S-Bahnen der Linien S2 und S3 von Fellbach bis Hauptbahnhof wegen Weichenarbeiten umgeleitet werden. Es entfallen in Richtung Hauptbahnhof die Halte am Sommerrain, an der Nürnberger Straße und Bad Cannstatt.

Fahrgäste müssen bis zum Hautbahnhof weiterfahren

Fahrgäste, die in den genannten Nächten an diesen Stationen aussteigen wollen, müssen bis zum Hauptbahnhof weiterfahren und dort einen Zug der Gegenrichtung benutzen. Für einsteigende Fahrgäste stehen die Linien U1 und U2 und ab Bad Cannstatt die S1 zur Verfügung.