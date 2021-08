Lokführer-Streik: Ausfälle im S-Bahn- und Regionalverkehr im Rems-Murr-Kreis ab Donnerstag

Der erneute Streik der Lokführer wirkt sich auch auf den Zugverkehr im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart aus. Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Dienstag mitteilt, wird es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die S-Bahnen fahren nur im Stundentakt. Nahverkehrszüge von Abellio und Go-Ahead sind jedoch nicht betroffen.

Die S2 zwischen Schorndorf und Stuttgart Hauptbahnhof fährt

stündlich ab Schorndorf zur Minute 03

stündlich ab Stuttgart Hauptbahnhof zur Minute 50

S23 zwischen Backnang und Flughafen/Messe bzw. Filderstadt fährt

stündlich ab Backnang zur Minute 11

stündlich ab Hauptbahnhof zur Minute 15

stündlich ab Vaihingen zur Minute 10

stündlich ab Filderstadt zur Minute 34

Zwischen Hauptbahnhof und S-Vaihingen ist derzeit ein Pendelverkehr eingerichtet. Ein Umstieg ist erforderlich. Die Pendelzüge zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Vaihingen fahren nur im Stundentakt:

stündlich ab Vaihingen zur Minute 40

stündlich ab Stuttgart Hauptbahnhof zur Minute 03

Die S4 zwischen Backnang und Marbach (Neckar) bzw. Stuttgart Hauptbahnhof fährt

stündlich ab Backnang zur Minute 03

stündlich ab Stuttgart Hauptbahnhof zur Minute 07

Die Lokführergewerkschaft GDL hat von Donnerstag, 2. September bis einschließlich Montag, 6. September zum Streik im Personenverkehr aufgerufen. Für fünf Tage will die GDL den Bahnverkehr lahmlegen, wie ihr Vorsitzender, Claus Weselsky, in Frankfurt am Main sagte.