Nach Ausfällen bei der S2: Weichenstörung am Bahnhof Schorndorf behoben

17.58 Uhr

Laut S-Bahn Stuttgart ist die Weichenstörung nun behoben worden. "Vereinzelt kann es aber noch bei nachfolgenden S-Bahnen zu Fahrplanabweichungen kommen", heißt es dazu auf Twitter.

17.50 Uhr

Die Weichenstörung im Bahnhof Schorndorf besteht weiterhin. Laut der S-Bahn Stuttgart verkehrt die Linie S2 ab 18.15 Uhr bis und ab Weiler (Rems). Zwischen Weiler und Schorndorf verkehrt dann ein Schienenersatzverkehr. Fahrgäste sollen auf das SEV-Symbol an den Bahnsteigen und Haltestellen in Weiler und in Schorndorf achten.

Trotz der Störung werde versucht, den 15-Minutentakt auf dem Abschnitt Filderstadt/Vaihingen und Weiler aufrechtzuerhalten.

17.20 Uhr

Die Weichenstörung besteht weiterhin. Auf Twitter schreibt die S-Bahn Stuttgart, dass die Züge der S2 in Grunbach beginnen und enden.

17.10 Uhr

Wegen einer Weichenstörung im Bahnhof Schorndorf kommt es aktuell auf der Linie S2 im Abschnitt zwischen Grunbach und Schorndorf zu Verspätungen und Teilausfällen. Das teilte der VVS mit. Eine Prognose zur Dauer der Störung könne man noch nicht geben.