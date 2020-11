Nach Polizeieinsatz in S-Bahn zwischen Waiblingen und Schorndorf: weiterhin Verspätungen

19.45 Uhr: Die polizeiliche Ermittlung in einer S-Bahn der Linie S2 in Weiler ist beendet, teilt der VVS mit. Der Zug konnte Weiler verlassen. "Rechnen Sie in Folge dessen bis ca. 20.30 Uhr mit Fahrplanabweichungen bei der Linie S2"

18.25 Uhr: Wegen einer polizeilichen Ermittlung in einer S-Bahn der Linie S2 in Weiler kommt es derzeit zwischen Waiblingen und Schorndorf zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Zur Dauer kann aktuell noch keine Prognose abgegeben werde