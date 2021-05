Notarzteinsatz an Haltestelle Schwabstraße: Verspätungen bei allen S-Bahn-Linien

12.05 Uhr:

Die Störung aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes ist laut VVS behoben. Aufgrund eines entstandenen Rückstaus auf der Tunnelstammstrecke kommt es allerdings weiterhin auf allen S-Bahn-Linien bis circa 12.45 Uhr zu Verspätungen und möglichen Teilausfällen von S-Bahnfahrten.

11.49 Uhr:

Aktuell gibt es einen medizinischen Notfall in einer S-Bahn in Stuttgart-Schwabstraße. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) am Dienstag (04.05.) mit. Auf der Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (tief) in Richtung Stuttgart-Vaihingen kommt es auf allen S-Bahn-Linien zu Verspätungen, Teilausfällen und Umleitungen.