8.15 Uhr

Notarzteinsatz ist beendet.



7.50 Uhr

Die S-Bahnen haben derzeit Verspätungen von bis zu 30 Minuten.

7.15 Uhr

Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes an einer S2 in Schwabstraße in Richtung Stuttgart Hbf (tief) kommt es bei allen S-Bahn Linien zu Verspätungen. Das berichtet der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).