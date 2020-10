Notarzteinsatz an der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße verursacht Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart meldet, kommt es aufgrund eines Notarzteinsatzes in einem Zug der Linie S1 in Richtung Kirchheim-Teck an der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße im S-Bahn-Tunnel zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen. Der betroffene Zug konnte dem VVS zufolge nach Eintreffen des Rettungsdienstes den Tunnel räumen.

Bis etwa 8.30 Uhr sollten die S-Bahnen wieder nach Plan fahren.