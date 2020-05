Notarzteinsatz: S-Bahn-Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen wieder frei gegeben

16 Uhr: Die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ist wieder freigegeben. Es kann aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

15 Uhr: Laut Meldung der S-Bahn Stuttgart konnte ein Ersatzverkehr mit einem Bus der Firma Schlienz organisiert werden. Dieser hält am Bahnhof Waiblingen, am Bahnhof Fellbach sowie an der Stadtbahnhaltestelle Fellbach Lutherkirche.

14 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes im Gleisbereich am S-Bahnhof Nürnberger Straße wurde die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen gesperrt.

Der Verkehrsverbund Stuttgart meldet:

Die S-Bahn Linie S2 verkehrt momentan nur im Abschnitt zwischen Filderstadt und S-Bad Cannstatt sowie zwischen Schorndorf und Waiblingen. Die S-Bahn Linie S3 verkehrt zwischen Backnang und Waiblingen sowie zwischen Flughafen/Messe und S-Bad Cannstatt.