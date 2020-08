Regionalzug bleibt am Bahnhof Waiblingen liegen: Verspätungen bei der Linie S3

Wegen einer technischen Störung an einem Regionalzug zwischen Backnang und Winnenden kam es am Mittwochmittag (26.08.) bei der Linie S3 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Nach einer rund 45-minütigen Störung konnte der Regionalzug Maubach verlassen und die Strecke räumen. Doch damit war das Problem noch nicht aus der Welt.

Kurze Zeit später blieb der Regionalzug erneut liegen. Dieses Mal am Bahnhof Waiblingen. "Der Streckenabschnitt ist in der Folge wieder zwischen Waiblingen und Backnang blockiert", teilte der VVS um kurz vor 14 Uhr mit. "Es kommt zu großem Rückstau in diesem Streckenabschnitt. Rechnen Sie bitte mit Teil-und Komplettausfällen, sowie hohe Verspätungen auf der Linie S3 in beiden Fahrtrichtungen." Eine Prognose zur Dauer der Störung gibt es noch nicht.