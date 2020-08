Regionalzug bleibt vor dem Bahnhof Waiblingen liegen: Verspätungen bei der Linie S3

Wegen einer technischen Störung an einem Regionalzug zwischen Backnang und Winnenden kam es am Mittwochmittag (26.08.) bei der Linie S3 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verspätungen und Fahrtausfällen. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Nach einer rund 45-minütigen Störung konnte der Regionalzug Maubach verlassen und die Strecke räumen. Doch damit war das Problem noch nicht aus der Welt.

Kurze Zeit später blieb der Regionalzug erneut liegen. Dieses Mal vor dem Bahnhof Waiblingen. "Aktuell kann der Abschnitt zwischen Backnang und Waiblingen nur eingleisig befahren werden", teilte der VVS mit. "Dadurch kommt es zu großem Rückstau im Regional-und S-Bahnverkehr."

Laut VVS muss der betroffene Regionalzug abgeschleppt werden, da er aus eigener Kraft die Strecke nicht räumen kann. "Es kommt also noch für einen längeren Zeitraum zu diesen Abweichungen." Um die Fahrt nach Stuttgart fortsetzen zu können, verweist der VVS auf die Linie S4 ab Kirchberg. " Jedoch kommt es durch die Baumaßnahmen zwischen Kirchberg (M) und Backnang zu längeren Fahrtzeiten, sowie einem Umstieg in den SEV. Achten Sie bitte auf die Durchsagen am Bahnsteig und prüfen die Fahrt rechtzeitig."