S-Bahn bleibt gleich zweimal liegen: Bahnhof Bad Cannstatt gesperrt

12.35 Uhr

Drei Weichenstörungen, eine Stellwerkstörungen und eine liegengebliebene S1 haben den S-Bahn-Verkehr am Mittwochmorgen (10.2..) nahezu lahmgelegt.

Nachdem die S1, die um 10.35 Uhr in Tunnelstrecke liegengeblieben war, wieder weiterfahren konnte, blieb der Zug kurz vor Bad Cannstatt erneut liegen. Nach Angaben der Deutschen Bahn könnte eine defekte Bremse die Ursache sein.

Der Bahnhof Bad Cannstatt ist aktuell für den Zugverkehr gesperrt. Die Züge der Linie S1, S2 und S3 werden kurz vor Bad Cannstatt zurückgehalten.

Die ersten Züge der Nordlinien (S4, S5, S6/S60) verkehren jedoch wieder durch die Tunnelstammstrecke und müssen nicht mehr vorzeitig enden. Es kommt jedoch noch zu verspätungen.

Auch die S1 fährt nach einer Stellwerkstörung in Vaihingen, die bereits um 8.30 Uhr behoben werden konnte, noch stark verspätet.

10.35 Uhr

Eine liegengebliebene S1 in Stuttgart Schwabstraße blockiert die Strecke zwischen Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart Hbf (tief). Die Linien S1, S2 und S3 in Richtung Bad Cannstatt werden aktuell ab Stuttgart Vaihingen ohne Halt in der Tunnelstammstrecke nach Stuttgart Hbf. (oben) umgeleitet. Die Gegenrichtung Filderstadt/Böblingen verkehrt regulär. Die Linien S4, S5 und S6 / S60 beginnen und enden derzeitig an den Vorstadtbahnhöfen Feuerbach/Zuffenhausen/Kornwestheim. S-Bahn Fahrer müssen sich in den nächsten Stunden auf starke Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr einstellen. Die S-Bahnen fahren nur im eingeschränkten 30-Minuten-Takt.



9.30 Uhr

Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) warnt vor massiven Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien der S-Bahn. Ursache sind gleich vier Störungen: