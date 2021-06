Schorndorf: S-Bahn-Linie S2 fährt am 10. Juli nicht bis nach Filderstadt

Am Samstag, 10. Juli 2021 werden zwischen 9.10 Uhr und 17.10 Uhr an der Strecke zwischen den Bahnhöfen Flughafen/Messe und Filderstadt Bauarbeiten durchgeführt. Wie der VVS mitteilt, verkehr die Linie S2 in diesem Zeitraum nur im Abschnitt Schorndorf - Flughafen/Messe.

Ersatzbusse: Das müssen Sie wissen

Laut Pressemitteilung fahren Ersatzbusse zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt. "Die Reisezeit verlängert sich dadurch um 18 Minuten."

Die Busse haben demnach in Flughafen/Messe Anschluss von und zur Linie S2. In Filderstadt sei der Anschluss zwischen Ersatzbussen und Linienbussen nicht gewährleistet. Die Ersatzbusse zum Flughafen sollen 16 Minuten früher abfahren als die planmäßigen S-Bahnen.

Haltestellen der Ersatzbusse: Flughafen/Messe SAB Bussteig 3 und Filderstadt Bahnhof Bussteig 1.