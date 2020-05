Signalstörung und Weichenstörung sorgte für Zugausfälle und Verspätungen

10.18 Uhr: Auch die Weichenstörung am Bahnhof Backnang ist inzwischen behoben. Die S-Bahnen sollten demnach wieder pünktlich verkehren.



10.00 Uhr: Die Signalstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof ist nach Angaben des VVS behoben. Die S-Bahnen fahren demnach wieder ohne Verspätungen durch den Tunnel. Keine Entwarnung gibt es bislang für die Weichenstörung in Backnang.



9.48 Uhr: Eine Weichenstörung im Bahnhof Backnang hat Zugausfälle und Verspätungen der S-Bahn-Linie 3 in beiden Richtungen zur Folge, meldet der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)



9.24 Uhr: Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) meldet eine Signalstörung beim Stuttgarter Hauptbahnhof (tief). Es kommt zu Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien.