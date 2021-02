Signalstörung: Verspätungen und Ausfälle bei den S-Bahnlinien S2 und S3

Update 14.25 Uhr: Der VVS meldet, dass die Signalstörung behoben ist. Bis circa 15 Uhr komme es noch zu Fahrplanabweichungen.

Update 13.56 Uhr: "Aufgrund einer Signalstörung von Flughafen/Messe in Richtung Echterdingen beginnen und enden die S-Bahnen der Linie S3 in Vaihingen. Ab Vaihingen können Sie die S-Bahnen der Linie S2 in Richtung Filderstadt nutzen. Bei weiteren Informationen werden wir Sie informieren."

Folgende Störungsmeldung des VVS landet um 13.37 Uhr in unserem Postfach: "Aufgrund einer Signalstörung von Flughafen/Messe in Richtung Echterdingen kommt es bei den S-Bahnen der Linie S2 und S3 zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Dauer der Störung ist derzeit unbekannt. Bei weiteren Informationen werden wir Sie informieren."