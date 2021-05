Signalstörung zwischen Stuttgart-Vaihingen und Schwabstraße sorgt für Verspätungen bei S1, S2 und S3

14.25 Uhr:

Nach einer Signalstörung im Bereich Stuttgart-Vaihingen kommt es laut VVS noch zu vereinzelten Verspätungen bei den Linien S1, S2 und S3.

14.09 Uhr:

Wegen einer Signalstörung zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Schwabstraße kommt es zu einem Rückstau bei den S-Bahnen in beide Richtungen. Das teilt der der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) am Montag (03.05.) mit. In der Folge kommt es bei den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 zu Umleitungen, Ausfällen und Verspätungen.