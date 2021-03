Signalstörungen am Stuttgarter Hauptbahnhof sorgen für Verspätungen bei allen S-Bahnen

14.35 Uhr:

Kurzzeitige Signal-Störungen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof haben am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Verspätungen bei den S-Bahnen geführt. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Betroffen sind alle S-Bahnen der Linien S1 bis S60 in beide Richtungen. Laut VVS läuft der Verkehr wieder an. Fahrgäste müssen allerdings noch mit höheren Verspätungen bzw. Ausfällen und Teilausfällen rechnen, da kurzzeitig alle Züge standen.

Weitere Informationen folgen.