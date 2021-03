Signalstörungen in Stuttgart behinderten den S-Bahn-Verkehr am Mittwochmorgen (17.3.)

10.00 Uhr

Die Signalstörung wurde behoben. Die S-Bahnen fahren jedoch weiterhin im 30-Minuten-Takt.



6.00 Uhr

Eine Signalstörung an der Haltestelle "Stuttgart-Universität" in Richtung "Stuttgart-Schwabstrasse" behindert den S-Bahn-Verkehr. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart am Mittwochmorgen (17.3.) mit. Die Linien S1, S2 und S3 verkehren bis auf weiteres, nur im 30 Min. Takt. Es ist mit Verspätungen zu rechnen. Bereits in der Nacht hatte es Beeinträchtigungen aufgrund einer Signalstörung gegeben.