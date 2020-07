Aufgrund einer Stellwerksstörung in Stuttgart-Vaihingen kam es am Mittwochnachmittag (08.07.) in Richtung Rohr zu Verspätungen und Haltausfällen auf den S-Bahnlinien S1, S2 und S3. Die Störung konnte zügig behoben werden. "Es kommt noch zu vereinzelten kleineren Verspätungen, da sich ein Rückstau gebildet hat", teilte die S-Bahn Stuttgart via Twitter mit.