Stellwerkstörung behinderte den S-Bahn-Verkehr am Dienstagmorgen (6.4.)

Die Stellwerkstörung konnte nach Angaben des VVS behoben werden. Die S-Bahn-Linien fahren wieder planmäßig.

Nach einer Stellwerksstörung in Stuttgart kommt es auf allen Linien in Richtung Schwabstraße, Stuttgart Bad Cannstatt und Stuttgart Zuffenhausen zu Verspätungen und vereinzelten Teilausfällen. Das meldet der Verkehrsverbund Stuttgart am Dienstagmorgen (6.4.)