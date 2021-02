Stellwerkstörung in Vaihingen sorgte für Verspätungen und Ausfälle der S-Bahnen am Mittwochmorgen (10.2.)

8.00 Uhr

Die Stellwerkstörung konnte nach Angaben des VVS behoben werden. Derzeit gibt es jedoch noch Verspätungen.

6.30 Uhr

Aufgrund einer Stellwerkstörung in S-Vaihingen kommt es bei den Zügen der Linien S1, S2 und S3 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verspätunge und Teilausfällen. Zudem werden nach Angaben des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) vereinzelte Züge ab Stuttgart-Vaihingen über Stuttgart-West ohne Halt in der Tunnelstammstrecke umgeleitet. Techniker sind vor Ort.

Bis auf weiteres verkehren die Linien S2 und S3 nur im Halbstundentakt. Die Linie S1 verkehrt im Viertelstundentakt im Abschnitt Plochingen - Stuttgart Schwabstraße.

Auch Autofahrer in Richtung Stuttgart müssen mehr Zeit einplanen: Ein Unfall im Kappelbergtunnel verursacht längere Staus auf der B14 und B29.