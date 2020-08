Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle auf allen S-Bahn-Linien nach ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes

09.02 Uhr

Der VVS meldet, dass die Störung behoben ist.

08.37 Uhr

Die S3 von Stuttgart-Vaihingen, Abfahrt 8:45, nach Backnang, Ankunft 9:33, ist Komplettausfall #SBahnStgt https://t.co/1lHC960WL7 — SBahnStgt Warner (@SBahnStgt) August 11, 2020

08.25 Uhr

Nach der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es weiterhin zu Verspätungen.

Verspätungen 8:25

08.13 Uhr

In einer S-Bahn in S-Vaihingen musste am Dienstagmorgen (11.08.) ein Fahrgast ärztlich versorgt werden. Auf der Tunnelstammstrecke hat sich dadurch ein Rückstau gebildet. Der sorgt laut VVS noch bis circa 9 Uhr für Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien. Einzelne S-Bahnfahrten können auch ausfallen.