Technische Störung auf der Linie S3 in Fahrtrichtung Stuttgart am Mittwochmorgen (24.2.)

10.10 Uhr:

Die erste S3 in Richtung Bad Cannstatt mit Abfahrt um 10.30 Uhr in Waiblingen kann wieder regulär halten. Die darauffolgenden S-Bahnen ebenfalls.

Da die S-Bahnen den betroffenen Abschnitt nur mit besonderer Vorsicht befahren können, kann es zu vereinzelten Verspätungen kommen.

Die Behebung der Störung soll in der Nacht stattfinden.



9.08 Uhr:

Die Linie S3 in Richtung Stuttgart Bad Cannstatt hält bis auf weiteres nicht in Waiblingen. Das berichtet der Verkehrsverbund Stuttgart in einer Meldung und bittet:

"Fahrgäste in Waiblingen nutzen bitte die Linie S2. Fahrgäste mit Ziel Waiblingen fahren bitte bis Fellbach und steigen dort auf die S-Bahnen der Gegenrichtung um diese halten regulär."